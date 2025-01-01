На 9 декември (вторник) 2025 г. във връзка с монтаж на спирателен кран по ул. „Акад. Стефан Младенов“, ж.к. „Студентски град“ се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Акад. Стефан Младенов“ от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до ул. „8-ми декември“ и ул. „8- ми декември“ от ул. „Акад. Стефан Младенов“ до ул. „Росарио“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: ул. „Акад. Стефан Младенов“ на кръстовището с ул. „Проф. Атанас Иширков“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.