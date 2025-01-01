Двама братя с множество криминални прояви са задържани по време на полицейска операция в София.

На обискирания адрес полицаите са намерени множество наркотични вества, вакуум машини и бойни оръжия със заличени номера, както и боеприпаси и специални заглушители. Изследва се дали с тези оръжия са извършени престъпления в миналото, съобщи пред журналисти зам.-началникът на Пето РУ комисар Стефан Тотев.

Освен в столицата, в село в района на Перник е направено претърсване на адрес, където е открита обособена наркооранжерия за канабис. Открити са растения и суха тревиста маса с тегло над килограм и 300 града.

Иззето е всичко, уточни комисар Тотев, включително препрати за подпомагане на растежа на растенията.

Двамата криминално проявени братя са привлечени в качеството им на обвиняеми и са задържани.