От години Столичната община се стреми да въвежда дигитализацията във все повече сфери. Въвеждат се иновации, така че да е удобно за столичани. За последните новости разказа зам.-кметът в направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” към Столичната община Иван Гойчев.

"Нещо, което направихме за децата в детските градини и първолаците е, че от около два месеца в Системата за детските градини работи автоматично напомняне за гражданите, които трябва да спазват срокове за подаване на заявления и административни процедури. Напомнянията идват 30 дни преди срока, след това 5 дни преди срока отново. Опитваме се да вървим още по-иновативно напред и да видим защо изобщо гражданите трябва да подават документи, които вече ги има някъде“, обясни Гойчев пред БНР.

Той добави, че от месец август отново в Системата за детските градини на Столичната община вече се обработват автоматично и данните за ТЕЛК издадени след 15.10.2020 г. Целта е да се интегрират системите, посочи зам.-кметът в направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие”.

По думите на Иван Гойчев, от пролетта Столичната община работи и с приложението Waze, което в реално време показва трафика и ремонтите в града.

"Самите доброволци от Waze бяха инициативните, които дойдоха при нас и казаха, че искат да го направят“, каза Гойчев.

Отскоро е улеснен и процеса по подписване на наказателните постановления на кмета. От септември наказателните постановления за пътници без билет вече се подписват изцяло електронно и пакетно. Това са близо 5 000 документа месечно, които досега са изисквали по 2-3 дни време за подписване на кмета на София или негов заместник – всеки път на ръка, в три екземпляра.

"Освободихме 2-3 дни от работата на кмета и от работата на юристите. Служителката от ЦГМ иска да ни черпи затова, че сме й спестили толкова много работа“, пошегува се зам.-кметът и добави, че освободеното време би могло да се използва за решаване на реални проблеми.

По думите на Иван Гойчев вече е подобрена и киберсигурността на Столичната община като са сменени всички админ пароли на сървърите и компютрите. Затворени са всички портове за отдалечен достъп, разделени са вътрешните мрежи на подмрежи, въведена е и активна директория за единно управление на акаунтите на служителите. Започнала е и сертификация по ISO 27001 за Информационна сигурност.

"Ние сме нещо като банка за лични данни и трябва да пазим тези системи. Имаме доста сериозни системи за киберсигурност, но това, което не ни достига са достатъчно специалисти по киберсигурност вътре в общината. Планирали сме да добавим още един отдел със специалисти“, каза Гойчев.

За него "умният град“ трябва да се самоорганизира, като това включва системите на светофарите, насочването на трафика, предвиждане на ситуации, енергийната ефективност на сгради и загасване на осветлението, когато по улицата не минават автомобили.

"Анализът е труден. Ще дам един пример – куриоз. В едно помещение намерихме сървъри, при които работи и климатик, и парно. Защо? Защото на парното му липсва врътката и тях ги е страх да сложат нова, за да не се счупи и да залее сървърите“.

Зам.-кметът добави, че Столичната община е спечелила проект, който е свързан с това да се направи карта на всички покриви в София и да се види къде могат да се сложат фотоволтаици и колко енергия би била генерирана от тях.

"На Завода за боклук вече бяха инсталирани такива и там се вижда ефектът от такава оптимизация. Бихме могли да сложим на училища и други общински сгради“, каза Иван Гойчев.

По отношение на иновациите в Центъра за градска мобилност, той съобщи, че от днес данните на дружеството вече са отворени за гражданите. ЦГМ предоставя отворени данни в реално време за обществения транспорт чрез международния стандарт GTFS.

"Досега данните се споделяха само с Google и гражданите, които използваха други приложения нямаха достъп да видят кога пристига автобуса, къде са спирките и т.н. По Европейски регламент, всички данни на града трябва да бъдат равнопоставено отворени към всички граждани, асоциации и дори за комерсиално ползване", изтъкна Гойчев.

Той добави, че данните са на три нива. Първите са къде се намират спирките на градския транспорт, разписанията и т.н. Вторите данни са динамични – след колко време ще дойде превозното средство. Третият тип данни са специализирани. За тях се прави анализ в ЦГМ, за да могат да се извадят.

Иван Гойчев добави, че отскоро в София работи и система за градски данни. Всички данни, с които градът разполага, вече ги има в официален регистър Urbandata, който постоянно се обновява и с помощта на гражданите. Зам.-кметът даде пример, че в регистъра могат да бъдат намерени данни за градските чешми в столицата.Системата е в процес на постоянно добавяне на нови данни, каза зам.-кметът.