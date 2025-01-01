Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщи, че специализираната ѝ администрация Институт по пътища и мостове ще вземе проби от асфалта, положен при ремонта на участъка от пътя Драгоман – Габер.

На 14 септември Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики публикува видео, според което асфалтът по третокласния път III-813 е крайно некачествен, като се чупи дори с „гола ръка“. В момента пътят е в ремонт и това е част от новоположения асфалт.

След разпространението на видеото е извършен оглед и на експертите от специализираната администрация на АПИ е разпоредено да вземат ядки от положения асфалт, съобщават от агенцията.

Предстои от пробите да се установи дали положения до момента пласт върху геомрежата в участък от 5 км отговаря на техническата спецификация за уплътнение и състав на асфалтовата смес. До момента извършените ремонтни дейности не са сертифицирани и на изпълнителя не са извършвани никакви плащания, посочват от АПИ.

„Асфалт, който може да се реже с нож“: Експерти алармират за некачествен пътен ремонт

От агенцията припомнят и че се извършва превантивен ремонт на общо 23 км от третокласния път Драгоман – Габер – Владиславци – Круша – Проданча, чийто срок на изпълнение е до края на август 2026 г. Заданието включва дейности по възстановяване на експлоатационното състояние на пътния участък. Ремонтът на 5-километровия участък Драгоман – Габър е започнал през 2019 г., но поради изтичане на договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Софийска област дейностите са прекратени през 2020 г. и ремонтът не е завършен.

През 2024 г. е актуализиран проектът за ремонт на пътя и при продължаване на строителните работи е предвидено допълнително влагане на армомрежа под неплътния асфалт за усилване на пътната настилка. Към момента е положен пласт неплътен асфалтобетон на 5-километровия участък между Драгоман и Габер. За тази отсечка е предвидено полагане на армомрежа и три асфалтови пласта – основен асфалтобетон, неплътен асфалтобетон (биндер) и плътен асфалтобетон (износващ пласт), добавят още от АПИ.