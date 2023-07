Много театър и музика през месец юли на Sofia Summer Fest

Летният фестивал на София се, а множество от събитията през месец юли бяха разпродадени. „Изключително сме благодарни на всички, които ни посещават, и продължаваме със силната програма и през месец август. Препоръката ни към всички е да купуват своите билети предварително, за да не останат неприятно изненадани“, споделя Борислав Чучков, програмен директор на фестивала.Ето и програмата за август месец:– 20:30 часа, „Златните години на джаза“, с Марина Господинова– 18:00 часа, „Смирен“, филм с Христо Петков; 20:00 часа, „Чалга“, филм на Мариан Вълев– 18:00 часа, „Повелителят на горите“, филм; 20:30 часа, „Бум - Бум, еволюция на престъпното мислене“, постановка с участието на Михаил Билалов– 18:00 часа, „Марсел Марсо: изкуството на тишината“, филм; 20:15 часа „Игра на доверие“, филм с Яна Маринова– 11:00 часа, „Слънчев лъч“, детско представление“; 18:30 часа „16-та република. Предателството на БКП“, филм; 20:00 часа „Сестра“, филм на Светла Цоцоркова

– 11:00 часа, „Червената шапчица“, детско представление; 19:30 часа, „Пощенска кутия за мръсни приказки“– 20:00 часа, „На къс повод“, комеди шоу с Алекс Раева и Ненчо Балабанов– 17:00 часа, „Снимка с Юки“, филм с Руши Видинлиев; 20:30 часа, „Защото съм известен“, комедийно шоу с Филип Аврамов17:00 часа, „TILT”, филм с Явор Бахаров и Радина Кърджилова; 20:30 часа, „MILF”, stand up комедия с участието на V for Venetta– 20:00 часа, „Един мъж не стига“, спектакъл с участието на Кръстю Лафазанов, Павел Иванов, Емануела Шкодрева и Васил Драганов– 20:00 часа, концерт на Иво Димчев– 11:00 часа, „Дядо вади ряпа“, детско представление; 17:00 часа, Международен ден на младежта– 11:00 часа, „Трите прасенца“, детско представление; 17:00 часа „Рейнско злато“, филм; 20:45 часа, „Пробуждането. Можем ли да излъжем матрицата“, филм на Стойчо Керев.– 20:30 часа, „Как се стигна до тук“, автобиографичен стенд-ъп на Део– 20:30 часа, „Петък 13“, спектакъл с участието на Мариана Миланова, Христо Гърбов и Мария Сапунджиева– 20:30 часа, „За любовта и всичко останало“, моноспектакъл на Иван Тодоров. Текст Яна Борисова– 20:00 часа, „Четиримата пианисти“, концерт– 11:00 часа, „Лече-Буболече“, детско представление; 20:00 часа, Целият Stand up с Дими Деански– 11:00 часа, „Новите дрехи на царя“, детско представление; 20:30 часа, „Бай Рок“, спектакъл

– 20:00 часа, концерт на Владо Михайлов, победителят от „Като две капки вода“– 19:30 часа, „Благородният испанец“, с участието на Станимир Гъмов, Румен Угрински, Даниел Пеев, Петьо Петков – Шайбата, Цветомир Иванов, Стефан Рядков, Албена Павлова, Невена Бозукова, Жанина Стоилова и Мария Илиева- 20:00 часа, „Съседите отгоре“, с участието на Лилия Маравиля, Силвия Петков, Иван Бърнев и Емил Марков- 19:30 часа, „Баща ми се казва Мария“, с участието на Асен Блатечки, Станимир Гъмов, Стефан Рядков, Невена Бозукова, Жанина Стоилова и Петьо Петков – Шайбата- 20:00 часа, „Петък вечер“, с участието на Филип Буков, Христо Пъдев, Стоян Дойчев и Павел Иванов- 20:00 часа, „От всички страни“, с участието на Стефания Колева, Александра Сърчаджиева, Деян Ангелов и Дарин Ангелов- 18:30 часа, „United Kids Festival”- 20:30 часа, „Сватба със закъснител“, с участието на Филип Аврамов, Мая Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова и Христина Джурова- 20:00 часа, „ДГД“, stand-up с Капитана, Кючуков и Донски, „Жена ми се казва Борис“, спектакъл с участието на Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков – Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова и Жанина Стоилова

