Близки и приятели си взеха последно сбогом с отец Иван от Нови хан. Опелото се състоя в местния манастирски храм „Света Троица“.

Отец Иван е основател на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица" в Нови хан. В неговите приюти в селото край София, както и в монтанското село Якимово, живеят десетки деца и хора в нужда.

Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник.

Хората ще го запомнят с доброто му сърце и помощта за нуждаещите се, които беше приютил и за които полагаше грижи.