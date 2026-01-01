Заради аварии е прекъснато топлоподаването от днес до 18 февруари за абонати на Топлофикация-София в редица сгради в столицата. Това сочи справка на интернет страницата на дружеството.

Без парно и топла вода са жилищните блокове №33, 34А, 34Б, 37, 37А, 38, 38А, 48, 48А, 49, 49А, 49Б, 50 и 50А в ж.к. Младост 1.

Очакваното възстановяване на топлоподаването за засегнатите абонати е в 9:30 ч.

Аварии има и в района на Гео Милев, където без парно и топла вода са абонатите на ул. „Постоянство“ №68 и ул. „Климент Денчев“ №7, 9 и 11. Очаква се топлоподаването да бъде възстановено в 10:30 ч. на 18 февруари.

БТА припомня, че на 9 февруари голяма част от централните райони на София останаха без топлоподаване заради възникнали аварии в мрежата.