Разкриха кражба за близо 100 000 лв. в Сливен, съобщиха от полицията.

Кражбата е извършена от база към фирма в индустриалната зона на града.

Разкриха кражба на строителни машини и фургон за около 50 000 лв. в София

В края на миналата седмица е подаден сигнал за откраднати на кабели от ел. табла, контактори, ел. двигатели и други ел. материали, като заявената щета е за около 95 000 лева.

Извършителите са задържани - те са петима криминално проявен мъже - на възраст от 26 до 42 години от Сливен.

Доброволно са предали част от откраднатите вещи.