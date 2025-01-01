Областната дирекция на МВР в Сливен загуби свой достоен служител, колега и приятел, съобщиха пресцентъра на институцията.

На 9 декември този свят завинаги е напуснал Слави Драганов Славов. Ръководството и всички служители в Областна дирекция на МВР - Сливен изказват съболезнования на семейството и близките му.

„През всички 31 години в служба на закона Слави Славов е работил с професионализъм и пълна отдаденост в името на доброто и сигурността на своите съграждани. Загубихме един достоен и добър човек, колега и приятел!“, казват почернените служители на ОДМВР – Сливен.

Те благодарят на отзовалите се на призива за помощ за лечението на Славов. И добавят: „Почивай в мир, Слави! Ще останеш завинаги в сърцата ни!“

Поклонението ще се състои на 11 декември от 9 часа в пенсионерския клуб на село Панаретовци. Погребението е обявено за 14 часа на гробищния парк в селото.