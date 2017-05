Магична вечер на крепост Туида

За трета година, крепост Туида ще се включи в честванията по повод Международния ден на музеите с все по-интересни и запомнящи се инициативи, обяви ръководителят на туристическия обект Мая Иванова. Това, което е подготвил екипът на крепостта, ще бъде представено в два дни - на 18 май в Деня на музеите и на 20 май - Европейска нощ на музеите.

На 18 май, от 10 до 21 часа, входът на обекта ще бъде свободен за посетители. От 19.30 часа е предвидена „Магична вечер с Quick Hands Project и приятели” – спектакъл на илюзията на сцената в Късноантична и средновековна крепост Туида.На 20 май, от 15.00 часа до 24.00 часа, входът отново ще бъде свободен за посетителите на обекта. В 18.30 часа екипът на Туида ще се включи в карнавала „Машина на времето”, който ще се състои на главната улица в Сливен."За откриване на честванията по повод Международния ден на музеите, Община Сливен и крепост Туида ще подарят на сливенската публика нещо, което не е имало на сливенска сцена. Избраната тема за тазгодишния Ден на музеите е "Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums - Музеите и оспорваните истории: Да кажем в музеите неизразимото". Какво по - спорно и по - тайно от магията? Тази година на сцената в Средновековна крепост Туида предлага една магична вечер с Куик Хендс проджект и приятели!", каза Мая Иванова."Куик хендс проджект" е първата и засега единствена магична организация в България, член на International Brotherhood of Magicians (IBM) . Създателите му - Росен Димитров - "Мr.Jim" и Йордан Белев - "Dani Magix", твърдо следват намерението си да променят статуквото на магичната сцена у нас. Положителните идеи и упорита работа на всички членове на ринга, обещават да изведат магията до световните стандарти. Привилегията да са част от това ВИП магично общество имат само фокусници, доказали професионализма и отдадеността си на каузата.13-то издание на "Нощта на музеите" ще бъде на 20 май 2017 г. Европейската "Нощ на музеите" се организира като част от мероприятията, с които световната общност на музеите отбелязва Международния ден на музея ежегодно на и около 18 май.Регионален исторически музей Сливен, Национален музей на текстилната индустрия, Художествена галерия "Димитър Добрович", Късноантична и средновековна крепост Туида и Туристически информационен център-Сливен се обединяват с общ проект карнавал „Машината на времето” по повод Европейската нощ на музеите 2017г."За да участие в карнавала трябва да решите в кой век искате да се върнете и как искате да сте облечени. Може да бъдете древен тракиец, византиец, прабългарин, болярин, български цар, възрожденец, чорбаджия, българин от 19-ти в., от 20-ти в. или просто българин от днешно време. За да ви помогнат с идеи и консултации, посетете музеите и художествените галерии в Сливен", информира ръководителят на крепост Туида.