Общо 980 моторни превозни средства са проверени по време на полицейската операция Focus on the Road в област Смолян, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР.

Специализирана полицейска операция по линия на Европейската мрежа на службите на "Пътна полиция" – ROADPOL, е проведена за периода от 6 до 12 октомври 2025 г.

Инициативата е насочена към ограничаване влиянието на разсейването при водачите по време на движение – важен фактор за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия.

От проверените 980 моторни превозни средства и 1024 души, за различни нарушения на Закона за движението по пътищата, са съставени 93 акта и 242 фиша.

За непоставени предпазни колани са съставени 43 акта, 15 акта – за неправомерно използване на мобилен телефон по време на шофиране.