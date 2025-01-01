Криминалисти от РУ-Сливен разкриха кражба на голяма сума пари от частен дом в града. Сигналът е подаден в сутрешните часове на 5 декември от 77-годишна жена, която е съобщила, че от жилището ѝ са откраднати 5100 евро и 900 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

След незабавни издирвателни действия, около 14:00 часа същия ден извършителят е установен и задържан за срок от 24 часа.

За кражбата е задържана 30-годишна криминално проявена жена от село Гавраилово. Тя е направила самопризнания и е възстановила част от отнетата сума.

По случая е образувано досъдебно производство.