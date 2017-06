Шумен ще бъде домакин на рок фест. Музикалното събитието ще се състои на 16 и 17 юни на паркинга пред информационния център на Шуменското плато.Мотото на феста e: Рокът е животно! Да го нахраним!”, а на сцената ще се качат 13 банди, като началото е от 18.30 часа.

Първата вечер ще свирят Metal Militia, Ignore the Hate, Хадес, Chaplin Dream, Sun of the Moon и Lost Sensation.

На следващата вечер ще излязат Blue Traffic, I‘Ll Pasaro, Gang Band, Out оf Turn, Forgot тhe Ten, Sevi и Pero Defformero.