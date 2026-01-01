Общо 123-ма души с травми и счупвания са преминали за последното денонощие през кабинетите на спешните отделения на университетските болници "Канев" и "Медика" в Русе. Причината е образувалата се вчера поледица, съобщиха за БТА от лечебните заведения в града.

Говорителят на УМБАЛ "Канев" Стела Кръстева каза, че през спешното отделение са преминали 73-ма души. От тях 51 – през ортопедичния кабинет, а 22-ма – през хирургичния. Хоспитализирани са 12 души. По думите ѝ, пострадалите пациенти са основно в активна работоспособна възраст.

От УМБАЛ "Медика" информираха, че през кабинетите на спешното отделение за последните 24 часа са преминали 50 души с травми и счупвания.

"Повече от 150 служители са мобилизирани днес за обработка на тротоарите срещу заледяване в Русе. Машини почистват и третират улици и пътища в общината", обясниха от общинската администрация. Всички служби работят в денонощен режим за осигуряване на безопасното придвижване на гражданите и нормалното функциониране на града. Градският транспорт и всички общински паркинги са безплатни.

Заради усложнената зимна обстановка в общините Русе, Бяла, Две могили, Сливо поле и в село Обретеник, което се намира в община Борово, днешният ден е неучебен.