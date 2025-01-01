Окръжна прокуратура – Русе ръководи разследване за смъртта на мъж при трудова злополука в крайдунавския град. Това каза за БТА окръжният прокурор Радослав Градев.

Той добави, че става въпрос за 39-годишен мъж, който е починал на 17 октомври, петък.

По първоначална информация той не е имал сключен трудов договор за работа на обекта, на който е се е случил инцидентът. Има образувано досъдебно производство. Извършени са неотложни следствени действия. Назначена е експертиза. Тепърва се уточняват подробности за случая, каза още Градев.