Във връзка с предстоящото въвеждане на нов образец на паспорт и необходимостта от временно преустановяване на предоставянето на електронната услуга за издаване на паспорт, в периода от 17 часа на 22 април до 9 часа на 27 април споменатата услуга, предоставяна чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, няма да е достъпна.

На 23 и 24 април няма да се приемат заявления за издаване на паспорти в Районните управления в Исперих, Кубрат и Лозница.

В сектор „Български документи за самоличност“ в сградата на ОДМВР-Разград заявления за паспорти ще се приемат до 14 часа на 24 април.

Издаването на паспорт от новия вид ще стартира на 27 април 2026 г. /понеделник/, информират от Дирекция „Български документи за самоличност“.