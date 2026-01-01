Списъци с имена на хора и записани срещу тях парични суми са открити при специализирана полицейска операция в област Разград, насочена срещу изборни нарушения.

Документите са намерени в два търговски обекта – в селата Дряновец и Дянково, при извършени процесуално-следствени действия от служители на Районното управление в Разград. При претърсванията са иззети веществени доказателства, свързани със съмнения за купуване на гласове.

По случаите са образувани две досъдебни производства.

В рамките на операцията са образувани още две бързи производства и две проверки, свързани с други нарушения.

Паралелно с това, в село Дряновец на два адреса са открити незаконно добити дърва за огрев – над 6 кубика от видовете „орех“ и „цер“, без необходимите документи за произход.

Установени са и водачи, шофирали след употреба на алкохол и наркотични вещества. 33-годишен мъж е управлявал автомобил под въздействие на амфетамин и метамфетамин, а 36-годишна жена е засечена с 1,31 промила алкохол.

На изградените контролно-пропускателни пунктове, съвместно с екипи на жандармерията, са проверени 242 превозни средства и 312 лица. Профилактирани са 22 души от активния криминален контингент, съставени са и 35 предупредителни протокола.

Полицейските действия продължават.