1973 са общо нарушенията на Закона за движение по пътищата, установени в периода от 16 до 22 март 2026 г., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

През посочената седмица полицейските eкипи са съставили 421 фиша и 35 акта. Издадените електронни фишове са 686. Установените нарушения на скоростните режими са 831.

В хода на контролните действия са засечени двама водачи да управлява МПС след употреба на алкохол. И при двамата концентрацията е била над 1,2 промила. Установени са двама неправоспособни водачи, на един от които е прекратена регистрацията на превозното средство. През изтеклата седмица са регистрирани две пътно-транспортни произшествия, при които трима души пострадаха.

1269 превозни средства и 1379 лица са проверени от 16 до 22 март по време на специализираната полицейска операция по безопасност на движението „Пешеходци“. 43-ма пешеходци са санкционирани за неспазване на правилата за движение. За общо засечени нарушения на място са съставени 444 фиша и 41 акта. За внезапно излизане и неправилно пресичане на пътните платна са глобени 11 пешеходци, а за пресичане на нерегламентирани места – 32-ма.

Трима водачи на превозни средства не са осигурили предимство на пешеходци. 18 шофьори са санкционирани за паркиране и престой в райони на пешеходни пътеки, кръстовища и спирки на градския транспорт.