17-годишен тийнейджър предизвика зрелищна катастрофа с колата на 44-годишния си баща в Разград, съобщиха от полицията.

Тази нощ той се е забил в стълб на улица „Дончо Сумпаров“. Младежът няма книжка, а тестът му е отчел 0,97 промила алкохол.

Тийнейджърът е отказал да предостави кръв за химичен анализ. Съставени са му три акта - за неправоспособност, за наличие на алкохол и за причиненото пътно-транспортно произшествие.

Допълнителна проверка в масивите на МВР показала, че той вече е санкциониран два пъти за управление на тротинетка без каска и светлоотразителна жилетка при намалена видимост.

На бащата е наложен акт за преотстъпване на превозно средство на неправоспособен шофьор и акт по Закона за закрила на детето.

Заради извършваните от непълнолетни противообществени деяния полицията проведе специализирана операция с акцент „Проверки в увеселителни и питейни заведения“.

Между 1.00 и 3.00 часа на 7 февруари са установени 4 непълнолетни лица без придружители. Съставени са два акта и 1 протокол за предупреждение. По отношение на четвъртия непълнолетен е представена декларация.

Проверени са и 17 автомобила, като за констатирани нарушения са съставени 2 глоби по фиш. Извършени са 7 проверки за алкохол и връчен един електронен фиш.

Полицейските проверки продължават, като ще обхванат места, където малолетни и непълнолетни се събират. Целта е да се пресекат извършвани от тях нарушения на обществения ред - увреждания, нощна тишина, хулигански прояви.

Припомняме, че според Закона за закрила на детето, санкциите за недобросъвестни родители са в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.