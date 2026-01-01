Областният управител на Разград инж. Огнян Обрешков върна за ново обсъждане като незаконосъобразно решение на Общинския съвет в Кубрат. То е свързано с казуса около кмета Алкин Неби и отменения от съветниците избор на Мирослав Йорданов за временно изпълняващ длъжността кмет, съобщиха от областната администрация.

От държавната институция припомнят, че в периода от 28 януари до 13 март общината е функционирала под ръководството на временно изпълняващия кмет. Мирослав Йорданов беше избран за временно изпълняващ длъжността с решение на Общинския съвет, след като пълномощията на Алкин Неби бяха предсрочно прекратени от Общинската избирателна комисия поради установен конфликт на интереси.

Решението бе обжалвано, като на 13 януари Върховният административен съд спря предварителното му изпълнение до окончателното приключване на делото.

Като мотив за връщането на решението областният управител посочва риск част от извършените административни действия да бъдат обявени за нищожни. Сред тях са издадени заповеди, подписани договори, изплатени възнаграждения и сключени граждански бракове.

В мотивите е допъленено, че точката за отмяна на предходното решение не е била включена предварително в проекта за дневен ред, нито е предложена за включване при гласуването му. Липсват и мотиви, които да обосноват предприемането на извънредна мярка.

Според Огнян Обрешков общественият интерес не е бил застрашен, тъй като е съществувал действащ орган на управление – временно изпълняващ длъжността кмет, и не е имало прекъсване в работата на общинската администрация.

Кметът на община Кубрат Алкин Неби изпрати до медиите обръщение до жителите на общината на фона на нарастващото обществено напрежение и активността в социалните мрежи. В позицията пише, че повод са засилени атаки, насочени срещу Неби, както и срещу неговото семейство, колеги и близки.