Полицията в Разград разкри кой е потрошил автобусна спирка в жилищен комплекс „Орел“.

В периода между 31 август и 3 септември с твърд предмет са били счупени стъклените пана на спирката, собственост на общината.

След проведени незабавни издирвателни действия извършителят е установен – 25-годишен мъж, вече известен на органите на реда с прояви на едро хулиганство. При медицински преглед е установено, че той страда от психично заболяване, и е настанен за лечение в Държавната психиатрична болница в град Бяла.