Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска от съда постоянното задържане на бившия полицейски служител Тодор Лапков, обвинен за убийството в град Съединение.

Според прокуратурата, пенсионираният полицай е застрелял с незаконна ловна пушка 21-годишен мъж от съседното село Найден Герово. След дни на общонационално издирване, полицията откри тялото на жертвата разчленено в чували и укрито в шахта до имота на Лапков.

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Стана ясно, че жертвата Митко Димитров е бил криминално проявен и осъждан, а с обвинения за убийството са поддържали приятелски отношения. Бившият полицай го грози наказание до 20 години или доживотен затвор.

Припомняме, че между двамата е възникнал конфликт, като причината за него все още се изяснява. По данни на прокуратурата обвиняемият е произвел два изстрела с незаконно притежавана ловна пушка. 21-годишният е бил прострелян в гърдите и е починал. Оръжието е открито.

След убийството обвиняемият е направил опит да заличи следите, като е разчленил тялото и е поставил останките в найлонови чували, които е оставил в близка шахта. По-късно останките са били открити, а полицията е установила и задържала заподозрения.

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Жертвата е била криминално проявена и малко преди смъртта си е имала присъда „пробация“. Срещу него са регистрирани и няколко разследвания по сигнали от местни жители за тормоз.