Апелативен съд - София измени от домашен арест в парична гаранция мярката за процесуална принуда на бившия директор на териториалната дирекция на Агенция „Митници“ в Пловдив Мирослав Беляшки. Решението е окончателно и с него съдът измени определението на Градския съд, с което се отхвърля искането за изменение на мярката.

Беляшки беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция. Той бе два месеца в ареста, като през юли съдът уважи молбата му за изменение на наложената мярка за неотклонение в домашен арест.

Апелативният съд наложи 8000 лв. парична гаранция, като отчете, че тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, не може да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице. Като отчете положителните личностни данни на обвиняемия, съдът отбеляза, че Беляшки е задържан почти шест месеца и опасността от извършване на престъпление не може еднозначно да се презюмира. Защитата на Беляшки не оспори обоснованото подозрение за съпричастност към повдигнатото обвинение, като съдът също не откри данни това обстоятелство да е отпаднало. Няма данни Беляшки да има опасност да се укрие.