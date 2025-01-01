Снощи и тази сутрин полицията в Пловдивско задържа двама шофьори под въздействие на алкохол.

Около 21:00 часа в село Царацово униформени от РУ-Труд спрели за проверка лек автомобил. Дрегерът отчел над 3 промила алкохол в кръвта на 47-годишния водач. Мъжът отказал да даде кръв за химически анализ и е задържан със заповед по ЗМВР за едно денонощие.

Рекордьори по чашка: Заловиха шофьор с 4 промила в Пловдив и друг с над 3 на „Тракия“ (ВИДЕО)

На следващата сутрин, около 08:00 часа, в ареста на Първо РУ попаднал друг шофьор под въздействие на алкохол. При проверка на бул. „Александър Стамболийски“ в Пловдив било установено, че 58-годишен мъж управлява лек автомобил с около 2,5 промила.

Срещу двамата водачи са образувани бързи производства. Полицията призовава шофьорите да се въздържат от управление след употреба на алкохол и да спазват правилата за безопасност на пътя.