Бари Дженкинс ще снима нов римейк на „Цар Лъв“ (СНИМКИ)

За първи път на професионална сцена в България оживяваМащабната продукция нана 13 август от 21:00 ч. на сцената на Античен Театър. Премиерата ще се състои на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна на 11-ти август.Варненската опера представяв костюми по музика на Елтън Джон и Ханс Цимер. Текстовете са на Тим Райс. Автор на оркестрацията е Данко Йорданов, а в постановъчния екип са режисьорът Петко Бонев, диригентът Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми Ася Стоименова, сценично движение и пластика Анна Пампулова, 3D mapping Лора Руневска. Участват солисти, оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.Сред артистите от различни поколения,, се открояват: Виктор Ибришимов (когото аплодирахме като Клод в премиерния мюзикъл от това лято „Коса“) в ролята на Муфаса; младите таланти Васил Желев и Максим Ялнъзов (който играе и в мюзикъла „Любовта никога не умира“) като малкия Симба. В ролята на порасналия Симба репетират любимците ни от редица други мюзикъли на варненска сцена, солистите на Държавна опера Варна Борислав Веженов и Велин Михайлов, а образа на Нала подготвят великолепната Лилия Илиева и Яница Халачева., създаден не по съществуваща творба, а по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей, както и от „Хамлет“ на Шекспир. Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: „I Just Can’t Wait to Be King“, „Circle of life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel the Love Tonight“ и други покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“и един „Златен глобус“ на филма. Следва мюзикълът „Цар Лъв“ (1999), който не само триумфира на световната цена, а за малко повече от 20 години носи шесткратно повече милиарди от анимационния филм.Билети на цени 1. можете да закупите през онлайн мрежата на Grabo.bg