Задържаха 65-годишен мъж, обиждал и заплашвал служители в офис в Плевен, съобщиха от полицията.
Задържаха мъж за кражба от офис във Видин
На 21 март, около 11:00 часа в служебен офис на улица „Александър Стамболийски" той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, обиждайки и заплашвайки длъжностни лица.
Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.
Задържаха мъж за кражба от офис във Видин
На 21 март, около 11:00 часа в служебен офис на улица „Александър Стамболийски" той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, обиждайки и заплашвайки длъжностни лица.
Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.