Задържаха мъж за кражба от офис във Видин

Задържаха 65-годишен мъж,служители в офис в Плевен, съобщиха от полицията.На 21 март, около 11:00 часа в служебен офис на улица „Александър Стамболийски" той е извършилгрубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществотодлъжностни лица.Уведомен е прокурор и по случая се води