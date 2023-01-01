Задържаха 65-годишен мъж, обиждал и заплашвал служители в офис в Плевен, съобщиха от полицията.

Задържаха мъж за кражба от офис във Видин

На 21 март, около 11:00 часа в служебен офис на улица „Александър Стамболийски" той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, обиждайки и заплашвайки длъжностни лица.

Уведомен е прокурор и по случая се води разследване.

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