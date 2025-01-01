/ Министерство на отбраната

Корозирал невзривен снаряд беше открит при почистване в частен имот в Плевен на 29 август. 

От Министерството на отбраната съобщиха, че става дума за 152 мм боеприпас и приложиха снимки. Специализиран екип от 55-и инженерен полк е разузнал, транспортирал и унищожил снаряда.

Деца откриха корозирала граната в добричко село

Екипът в състав от шестима военнослужещи е действал под ръководството на лейтенант Светослав Славчев.

Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на седем километра югоизточно от града.

Формированието е действало на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната, посочват още от МО.

Министерство на отбраната

По темата

Пресцентър Министерство на отбраната
Последвайте ни

Плевен