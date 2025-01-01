Корозирал невзривен снаряд беше открит при почистване в частен имот в Плевен на 29 август.
От Министерството на отбраната съобщиха, че става дума за 152 мм боеприпас и приложиха снимки. Специализиран екип от 55-и инженерен полк е разузнал, транспортирал и унищожил снаряда.
Екипът в състав от шестима военнослужещи е действал под ръководството на лейтенант Светослав Славчев.
Унищожаването на боеприпаса е извършено при стриктно спазване на мерките за безопасност на седем километра югоизточно от града.
Формированието е действало на основание заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната, посочват още от МО.
