Общото събрание на Факултета по ветеринарна медицина избра доц. д-р Бранимир Николов, д.в.м., за първия декан на Факултета по ветеринарна медицина, който е най-новото звено към Медицински университет (МУ)-Плевен. Това съобщи Велина Дукова от пресцентъра на висшето училище.

Доц. Николов представи пред академичния състав, студенти и служители своята мандатна програма и визия за развитие на факултета за периода януари 2026 г. - януари 2030 г.

"Мандатната програма на декана е в пълно съответствие с мисията на Медицински университет-Плевен и е насочена към утвърждаването на Факултета по ветеринарна медицина като стабилна, модерна и конкурентоспособна академична структура, с ключова роля в подготовката на висококвалифицирани ветеринарни лекари, докторанти и специализанти", отбеляза Дукова.

"Моята мисия като декан е да развиваме факултета чрез качествено обучение, съвременна клинична и учебна база, активно научно развитие и силно партньорство в рамките на ветеринарномедицинската общност в България и Европа. Вярвам, че заедно можем да постигнем всичко", подчерта доц. д-р Бранимир Николов пред членовете на Общото събрание.

В мандатната си програма той очерта стратегическа рамка за развитие на факултета като образователен и научен център с национално значение. Сред ключовите приоритети в програмата за развитие на Факултета по ветеринарна медицина са развитие и укрепване на академичния състав; актуализиране на учебния план в съответствие с Директива 2005/36/ЕО; акредитиране на докторски програми в професионално направление 6.4.

"Ветеринарна медицина"; изграждане на клиники за едри и дребни животни; създаване и оборудване на съвременни научни лаборатории; развитие на партньорства с външни обучаващи звена; насърчаване на академичната мобилност и междуинституционалното сътрудничество; активно участие в национални и международни научни проекти; дигитализация на административните процеси; медийно и обществено представяне на дейността и постиженията на факултета.

"Мандатната програма залага на устойчиво академично развитие, иновации в учебния процес и активно международно сътрудничество, което създава предпоставки Факултет "Ветеринарна медицина" към МУ-Плевен да се докаже и заеме достойно място на картата на ветеринарномедицинското образование в България и Европа", добави Дукова.

Доц. д-р Бранимир Николов е ветеринарен лекар и учен с дългогодишен академичен и практически опит в областта на общата и клинична патология. Завършва Ветеринарномедицински техникум-Ловеч и Факултета по ветеринарна медицина към Лесотехническия университет-София, където започва академичното му развитие като асистент.

През 2015 г. защитава докторска степен по научна специалност "Патология на животните" в Българската академия на науките. От 2023 г. е част от преподавателския състав на Медицински университет-Плевен, а през 2025 г. придобива академичната длъжност "Доцент" в професионално направление 6.4.

Ветеринарна медицина. Автор е на 35 научни труда, цитирани в български и международни реферирани издания, участва в редица национални и европейски научни проекти. Притежава богат клиничен опит като ветеринарен лекар за дребни животни. Член е на Българския ветеринарен съюз и на Съюза на учените в България.

На 9 декември 2025 г. официално беше направена първа копка за изграждането на новия факултет по ветеринарна медицина.