Вицепремиерът Атанас Зафиров, областният управител инж. Мартин Мачев и ректорът на Медицинския университет в Плевен проф. Добромир Димитров поставиха началото на изграждането на новия Факултет по ветеринарна медицина към Медицинския университет в града.

Решението за изграждането на факултета бе взето с решение на Министерския съвет на 8 май и бе гласувано от Народното събрание с единодушие още през юни тази година. Изграждането му се финансира по проект „Единно здраве за Северозападен регион“, част от програма „Развитие на регионите" на ЕС.

Проектът включва изграждането на три основни сгради - деканат, административна част и учебен корпус, както и университетска болница с клиника за дребни животни, която ще осигури модерна среда за подготовка на бъдещите ветеринари.

С това Медицинският университет в Плевен става първият в България, който предлага обучение по хуманна и ветеринарна медицина, и фармация.

„Горд съм, че в рамките на тази година започва и реалното изграждане на факултета, което ще позволи на Медицинския университет е Плевен да се утвърди като регионален лидер в областта на медицинското образование“, заяви вицепремиерът Зафиров, цитиран от пресцентъра на БСП.

„Сигурен съм, че с условията, които ще предостави новата сграда, Медицинският университет в Плевен ще се превърне в най-модерното учебно заведение в Северна България и ще привлече студенти от целия Балкански полуостров“, добави той и отбеляза, че проектът е добър пример, как когато има предвидимост и стабилност в държавата, нещата започват да се случват с необходимите темпове.

В момента в университета има четири факултета: „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“.

БСП - Обединена левица

Във Факултета по ветеринарна медицина ще се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Ветеринарна медицина“ от професионално направление „Ветеринарна медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.

Акредитацията, с която разполага факултетът, е за обучението на общо 400 студенти. В момента първокурсниците са 40 на брой.