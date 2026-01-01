Наказание от 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок получи обвиняем от село Аспарухово, община Медковец.

Делото е на Районната прокуратура в Монтана за това, че в между 10 и 11 април 2026 г. в селото обвиняемият М.М. дал имотна облага на 10 лица – по 50 евро на човек, с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия по време на изборите на 19 април.

Обвиняемият се е признал за виновен за извършеното от него престъпление.

Определението на съда, с което му е наложено наказание, има последиците на влязла в сила присъда.