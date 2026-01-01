Хванаха 27-годишен шофьор с положителна проба за алкохол и наркотици, катастрофирал в Лом, съобщиха от полицията.

На 22 април на ул. "Кубадин", при движение към кръстовището с ул. "Шипка", той се е забил в гаражна врата, след което продължава и спира пред частен имот.

Причинени са материални щети по металната врата и по автомобила. Установено е, че колата е с прекратена регистрация поради липса на застраховка „Гражданска отговорност“.

Водачът е управлявал под въздействие на алкохол и кокаин, отчетени с алкотест и дръг тест. На мъжа са съставени четири акта и е задържан. Колата е иззета.