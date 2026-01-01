Със заповед на министъра на вътрешните работи от 23 март 2026 г. гл. инспектор Данаил Дончев е назначен за началник на Районното управление на МВР в Лом. Т

Той е завършил ВТУ „Ангел Кънчев“ в град Русе.

Постъпва в системата на МВР през 1996 г. в Районно управление Лом, където работи като раузнавач в криминална и икономическа полиция.

От 2002 г. до момента е бил началник на Участък Брусарци при Районно управление – Лом. Отличен е със 16 награди за високи резултати в служебната дейност.

Досегашният началник Георги Петков напуска системата на МВР по собствено желание.