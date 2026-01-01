Жена се оплака в полицията, че ѝ откраднали парите, след като ги оставила на каса за самообслужване

27-годишна жена се оплака в полицията, че ѝ откраднали 40 евро в супермаркет след като за кратко ги оставила на каса за самооблсужване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В края на миналата седмица 27-годишната жена подала сигнал в Районното управление в Тетевен, че на 15 март по време на пазаруване в супермаркет и е била отнета сумата от 40 евро.

Жената разказала, че за кратко е оставила банкнотите на каса за самообслужване, след което те изчезнали.

Полицейските служители предприели издирвателни действия, в резултат на които е установена извършителката на кражбата – 48-годишна от Тетевен. Отнетата сума е възстановена. По случая в полицията в Тетевен е образувана проверка.