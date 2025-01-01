Прокуратурата в Ловеч извършва проверка проявена жестокост към куче. Това съобщават от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

На 11 декември е образувана преписка по сигнал във връзка с публикации в социалните мрежи за проявеното насилие.

В същия ден в прокуратурата са последвали множество други сигнали за същия случай, получени на електронна поща.

Възложена е проверка и е разпоредено събиране на данни за извършено престъпление.

Установено е, че случаят, станал достояние чрез социалните мрежи, е от август. Лицето, за чиято съпричастност в извършване на деянието са събрани данни, е установено и задържано за срок до 24 часа.

Припомняме, че след случаи на проявена жестокост към животни, в средата на ноември бе организиран протест пред Съдебната палата в София. Акцията срещу насилието над животни бе организирана във фейсбук от групата "Бандата на безгласните".