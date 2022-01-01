За областен управител на област Ловеч е назначен Светослав Славчев. Това съобщиха от правителствената информационна служба.



Завършил е Висшето военно общовойсково училище във Велико Търново. Бил е дългогодишен служител в Областната дирекция на МВР в Ловеч, където в периода 2010 г. – 2015 г. е началник отдел на „Охранителна полиция“. Бил е областен управител на област Ловеч в периода май 2021 г. – януари 2022 г.