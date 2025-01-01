Иззеха пет незаконни оръжия и голямо количество патрони при спецакция в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 30 септември. При претърсване на жилище в село Железник са открити ловна пушка, боен пистолет, въздушна пушка, газов пистолет и над 300 боеприпаса.

Намерени са също законно притежавани ловна пушка и карабина. Оръжията и патроните са иззети. Във второ жилище в селото са открити незаконно притежавана ловна пушка.

Започнато е разследване. По случаите са задържани двама мъже - на 50 и 60 г.