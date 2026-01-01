Задържаха 50-годишен мъж за домашно насилие в РУ-Кърджали, съобщиха от полицията.

Около 21 часа снощи в Кърджали мъжът предизвикал семеен скандал и ударил дъщеря си.

25-годишен преби 17-годишна, с която живеел на семейни начала

Полицейски служители разяснили на пострадалата правата по Закона за защита от домашно насилие. Попълнени са документи, които ще бъдат внесени в съда за издаване на заповед за съдебна защита.

По случая е образувана проверка за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие, която се извършва от сектор „Охранителна полиция“.