18-годишен младеж от Сандански катастрофира с BMW и прати в болница 15-годишната си спътничка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 23:18 часа на 16 януари 2026 г. на бул. „Европа“ в Сандански е станала катастрофа, при която лек автомобил BMW, управляван от 18-годишен младеж от Сандански, движейки се с несъобразена скорост, е излязъл вдясно от пътното платно и блъскайки се в бетонна стена, се е преобърнал по таван.

Водачът на автомобила е пострадал с разкъсна рана на главата, а 15-годишна пътничка в него – с фрактура на прешлени.

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.