60-годишен водач преминал през ходилото на крака и блъснал със страничното огледало 51-годишен, който поставял коледна украса в Кърджали, съобиха от полицията.
Шофьор блъсна 14-годишно момче в Русе
Произшествието станало около 15 часа на 5 декември. Пострадалият бил прегледан в Спешното приемно отделение и освободен.
Шофьорът напуснал мястото на произшествието, без да уведоми контролните органи.
Издирен е по-късно. Съставен му е акт.
Шофьор блъсна 14-годишно момче в Русе
Произшествието станало около 15 часа на 5 декември. Пострадалият бил прегледан в Спешното приемно отделение и освободен.
Шофьорът напуснал мястото на произшествието, без да уведоми контролните органи.
Издирен е по-късно. Съставен му е акт.