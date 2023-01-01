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Той избягал от местопроизшествието
60-годишен водач преминал през ходилото на крака и блъснал със страничното огледало 51-годишен, който поставял коледна украса в Кърджали, съобиха от полицията.

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Произшествието станало около 15 часа на 5 декември. Пострадалият бил прегледан в Спешното приемно отделение и освободен.

Шофьорът напуснал мястото на произшествието, без да уведоми контролните органи.

Издирен е по-късно. Съставен му е акт.

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