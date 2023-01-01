Шофьор блъсна 14-годишно момче в Русе

през ходилото насъс страничното огледало, който поставял коледна украса в Кърджали, съобиха от полицията.станало около 15 часа на 5 декември.бил, без да уведоми контролните органи.е по-късно.му е