40-годишен шофьор с положителна проба за алкохол блъсна 81-годишна жена в Кюстендил, съобщиха от полицията.

На 8 юни е подаден сигнал от лекар в спешен кабинет за постъпила пациентка със счупена китка, пострадала при пътен инцидент.

Шофьор с близо 2 промила алкохол падна в дере в Кюстендилско

Установено е, че жената е била блъсната от кола на ул. „Шейново“. Водачът е ударил пешеходката при маневра на заден ход, после я е закарал до здравното заведение, без да съобщи за произшествието.

Тестът му е отчел 0,57 промила. Той е отказал да му бъде взета кръв за анализ.