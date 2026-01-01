40-годишен шофьор с положителна проба за алкохол блъсна 81-годишна жена в Кюстендил, съобщиха от полицията.
На 8 юни е подаден сигнал от лекар в спешен кабинет за постъпила пациентка със счупена китка, пострадала при пътен инцидент.
Шофьор с близо 2 промила алкохол падна в дере в Кюстендилско
Установено е, че жената е била блъсната от кола на ул. „Шейново“. Водачът е ударил пешеходката при маневра на заден ход, после я е закарал до здравното заведение, без да съобщи за произшествието.
Тестът му е отчел 0,57 промила. Той е отказал да му бъде взета кръв за анализ.