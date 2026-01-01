Високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил, е разкрита в хода на спецоперация срещу организирана престъпна група за производство и разпространение на наркотици, пране на пари и съхранение на боеприпаси без разрешително.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената операция, съобщиха на Fcebook страницата си от ГДБОП.

Полицейската акция, започнала в четвъртък, 23 април, продължава и към момента. Провежда се съвместно с ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура, информираха още от главната дирекция.