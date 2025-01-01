На 2 и 3 септември през нощта ще се боядисват стените в тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

За изпълнение на планираните дейности от 22 ч. на 2 септември до 6 ч. на 3 септември ще се ограничи движението в тръбата за София на магистралата. Същите поддържащи работи ще бъдат изпълнени и в тръбата в посока Перник от 22 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата, в която не се работи.

За да не се затруднява движението, дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът не е интензивен.