Ст. комисар Райчо Омерски - директор на ОД на МВР-Кюстендил, представи пред ръководния състав назначеният за заместник-директор комисар Добромир Добрев.

Със заповед на министър Дечев на длъжността за зам.-директор е назначен досегашният ИФ началник на Районно управление (РУ)-Дупница.

ОД на МВР-Кюстендил

Ст. комисар Омерски пожела успех в работата на новия заместник-директор, обърна се и към служителите с думите: "Имам ви доверие, работете и споделяйте възникналите трудности, ще получавате подкрепа при решаването на възникнали проблеми и по-сложни ситуации".

Комисар Добрев също изрази увереност, че екипната работа винаги дава добри резултати и ще разчита на отдадеността на колегите, а те - на неговата подкрепа.

Бе представен от ст.комисар Р. Омерски пред служителите на РУ-Дупница новият изпълняващ функциите началник - ст. инспектор Данаил Величков.

Той е временно преназначен на длъжността н-к група „Териториална полиция“ към сектор „Охранителна полиция“ на управлението със заповед на министъра на вътрешните работи, а от 9 април, със заповед на директора на ОД на МВР е назначен да изпълнява функциите за началник до завръщането на титуляра.