Директорът на ОД на МВР ст. комисар Райчо Омерски представи пред състава главен инспектор Боян Миленков, съобщиха от полицията.

Той е временно преназначен на длъжността началник на Районно управление-Кюстендил.

До преназначението Боян Миленков бе старши разследващ полицай на сектор „Разследване“ към отдел „Разследване“ на ОД на МВР.

Ст. комисар Омерски изрази увереност в професионалните качества на новия началник, който е добре познат на колегите и пожела успешно справяне със задачите, стоящи пред управлението.