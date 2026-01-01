Директорът на ОД на МВР ст. комисар Райчо Омерски представи пред състава главен инспектор Боян Миленков, съобщиха от полицията.
Той е временно преназначен на длъжността началник на Районно управление-Кюстендил.
До преназначението Боян Миленков бе старши разследващ полицай на сектор „Разследване“ към отдел „Разследване“ на ОД на МВР.
Ст. комисар Омерски изрази увереност в професионалните качества на новия началник, който е добре познат на колегите и пожела успешно справяне със задачите, стоящи пред управлението.