На 24 март директорът на ОД на МВР-Кюстендил, ст. комисар Р. Омерски представи пред служителите на Районно управление-Дупница инспектор Добромир Добрев, който е назначен да изпълнява функциите за началник на управлението.

Районното управление в Кюстендил е с нов началник (СНИМКА)

Досегашният началник на управлението е командирован да изпълнява задачи в ГПУ-Свиленград, към РДГТП-Елхово, съобщиха от ОД на МВР.

Добромир Добрев е дългогодишен служител на МВР, последната заемана от него длъжност е в сектор „Икономическа полиция“ в ОД на МВР.