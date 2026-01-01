Поредна акция срещу купуването на гласове в Кюстендилско, съобщиха от полицията.

На 16 април в постройка, обособена за продажба на кафе, дрехи и хранителни продукти в Кюстендил, са открити и иззети две тетрадки с изписани в тях инициали, имена и изписани парични суми срещу тях.

Ползвателката на обекта - 44-годишна жена е задържана. Уведомена е прокуратурата.

Униформени от Рила са извършили процесуални действия на адрес в Кочериново след получена информация, че ползвателят на имота се приготвя да плаща на избиратели, за да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила.

Открит е плик с банкноти от по 50 евро, общата сума е 1450 евро. 27-годишният ползвател на имота е задържан.