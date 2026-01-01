Спипаха контрабанден боен пистолет, 13 патрона и цигари на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 29 март на пункта пристига микробус с чужда регистрация на път от Турция през България за Нидерландия. В превозното средство, управлявано от български гражданин, пътувал и турски гражданин.

Агенция „Митници"

Двамата мъже заявили, че нямат нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за проверка, при която под предната пасажерска седалка и в личния багаж на турския гражданин, са открити 9800 къса (490 кутии цигари) без български акцизен бандерол.

В хода на контролните действия, във фабрична кухина на втория ред седалки, митническите служители откриват пистолет, а до него кутия от цигари с укрити в нея 6 бойни патрона.

Агенция „Митници"

На задната седалка, в мъжката чанта на турския гражданин, е установен и пълнител със 7 бойни патрона. Огнестрелното оръжие, пълнителят и патроните, както и превозното средство, послужило за извършване на нарушението, са задържани.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата. 46-годишният турски гражданин е привлечен като обвиняем. За откритите и задържани контрабандни цигари на турския гражданин е съставен и акт за административно