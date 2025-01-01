Към момента действията по овладяване на пожара на територията на община Харманли и община Любимец продължават, съобщиха от Областна администрация-Хасково.

Въпреки валежите през нощта, пожарът все още не е напълно овладян. Активни огнища има в района на селата Йерусалимово и Изворово, където теренът е труднодостъпен.

Силите на противопожарните екипи остават съсредоточени в тези зони. На терен работят 20 екипа на пожарната, доброволци и тежка техника.

При необходимост ще бъде използвана отново и въздушна техника. За село Йерусалимово остава в сила частичното бедствено положение.

Областна администрация-Хасково

Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Хасково старши комисар Митко Чакалов и областният управител д-р Стефка Здравкова в момента са на обход на засегнатите райони.

Ситуацията остава динамична.