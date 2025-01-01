Два големи пожара избухнаха в Хасковска област този следобед. Огънят е избухнал по пътя за село Момково, община Свиленград, потвърдиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Две постройки са изгорели при пожар този следобед в свиленградския квартал „Простор“. Пожарът вече е овладян, няма пострадали хора, не се е наложила и евакуация, съобщи началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Сигналът за пожара е подаден към 14:30 часа. „Много бързо се разви, прехвърли и шосето от Свиленград към магистрала „Марица“ и започна да се развива в посока село Капитан Андреев“, уточни той.

Огънят е стигнал в опасна близост до Многопрофилната болница за активно лечение в града, до понижителна електроподстанция и магазин. „Имаше опасност за обектите, но успяхме много бързо да се организираме и да овладеем ситуация“, каза още Ивелин Тонев. От огъня има засегнати лоза в близост до квартала.

По думите на началника на пожарната в Свиленград има съмнение, че пожарът е тръгнал от човешка небрежност.

Ивелин Тонев съобщи и за още един пожар в Свиленградско този следобед. В дере в района на село Белица са горели сухи треви. Огънят е там е овладян.