Първо издание на Фестивал на огъня и светлината в Габрово организира на 15 юли местното читалище "Будителите".



В юлските вечери на една сцена в двора на читалището в централния квартал "Шести участък" се събират артисти, владеещи танца с огън. Пред публиката в Габрово ще се представят местни групи и гостуващи изпълнители от Пловдив и София. Младежкият форум предполага и обмен на творчески идеи и умения между участниците, които съчетават в представленията си танц, театър и пърформанс. Това съобщиха организаторите от читалището.



В програмата е включена фестивална работилница. Едни от първите у нас артисти в изкуството на "огнения" танц - от столичната формация "Bright eye", ще покажат на по-неопитните техники за боравене с огнени инструменти, а напредналите ще увлекат останалите в движенията с огъня. Обучението е безплатно, необходимо е кандидатите да се запишат предварително, като изпратят своите имена и информация за контакт на имейла на организацията. Срокът е 12 юли, а тричасовото обучение ще се състои от 16 часа на 15 юли.



Същата вечер, отново в двора на читалището, в тъмното ще заиграят пламъци, движени от ръцете на танцьорите от "Bright eye" - Петя Божинова, Даниел Нгуен и Николай Бързаков, който ще издигне над главите на зрителите огнен чадър.



Спектаклите в квартал "Шести участък" са с вход свободен. Представленията в двете вечери ще започват, след като се стъмни, но началото на шоу-програмата ще е час преди това. Рок бандата на учениците от Националната Априловска гимназия "Basement Tones", ръководена от музиканта Момчил Косев, ще открие фестивала. Следващата вечер, отново в 20:00 часа, пред публиката ще излязат младежите от група "Монолог" от хуманитарната гимназия в Сливен.



Ден преди началото на феста, на 14 юли, габровските групи "Black fire", "Light in Dark" и "F.I.M.S. - Fire in my soul" ще преминат в огнено шествие по залез по улиците на "Шести участък" и на други оживени градски места, където ще привлекат вниманието с пламтящи фигури, изрисувани с огнен пой.



Във фестивалните вечери преживяванията ще допълни светлинна инсталация, създадена от Марина Стоянова и екипа на Центъра за неформално образование и културна дейност "АЛОС".



Фестивалът на огъня и светлината е първият в Габрово и се провежда с финансовата подкрепа на националния фонд "Култура".